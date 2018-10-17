شاهد.. رد فعل نجم الاتحاد بعد تسجيل السليليساو هدفه ضد الأرجنتين

ماجد محمد(صدى):

استقبل البرازيلي واندرسون فالديفيا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، هدف السليليساو ضد الأرجنتين على كأس سوبر كلاسيكو بفرحة عارمة.

وشارك لاعب وسط الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور ” انستجرام ” ، فيديو يظهر مؤازته لمنتخب بلاده أمام الأرجنتين، ببطولة سوبر كلاسيكو الودية.

يذكر أن المنتخب البرازيلي توج بكأس البطولة الودية، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون مقابل، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود.