افتتاح مركز التحكم والتوجيه بسجون منطقة مكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

افتتح مدير عام السجون اللواء/ محمد بن علي الأسمري مركز التحكم والتوجيه بمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة الواقعة بمحافظة جدة. ويعد مركز التحكم والتوجيه الركيزة الأساسية لربط الأنظمة الأمنية ومراقبتها والمتابعة المستمرة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتبادل المعلومات والتقارير والإحصاءات وإدارة الأزمات والحالات الطارئة على مدار الـ 24 ساعة.

وتتجلى أهمية المركز في توحيد جميع الأنظمة الأمنية بموقعٍ واحدٍ وإدارتها من قبل كوادر مؤهلة في التعامل مع البلاغات وإعطاء التوجيه المناسب، والتواصل مع الجهات ذات الإختصاص لحفظ الأمن وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ.

إضافةً إلى الإحصاءات وتحليل البيانات، والتعامل مع المواقف الأمنية وإدارة الأزمات والحالات الطارئة، والتوجيه والإستجابة وتبادل المعلومات مع القطاعات الأمنية الأخرى وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة.