بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وسيول في مكة المكرمة
شهدت منطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى جريان سيول بالأودية والشعاب، وخاصة في وادي نعمان.
وحذر الدفاع المدني، المواطنين، والمقيمين، من التقلبات الجوية، المؤثرة على أجواء المنطقة، حيث أدت الأمطار إلى إغلاق بعض الطرق، حفاظًا على سلامة المواطنين.
ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار التوقع بهطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران تشمل ( الخرخير ,شروره) والاجزاء الجنوبية من الربع الخالى، غدًا الخميس.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36005 ] نشر منذ 1 ساعة
مطرنا بفضل الله🤗🤗🤗
sombol5[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
سيول تروي البلاد والعبد جعلها الله سقيا خير وبركه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32990 ] نشر منذ 38 دقيقة
يازين المنظر ليتني من اهل مكه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ 32 دقيقة
ما شاء الله تبارك الله