بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وسيول في مكة المكرمة

سليمان الفيفي(صدى):

شهدت منطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى جريان سيول بالأودية والشعاب، وخاصة في وادي نعمان.

وحذر الدفاع المدني، المواطنين، والمقيمين، من التقلبات الجوية، المؤثرة على أجواء المنطقة، حيث أدت الأمطار إلى إغلاق بعض الطرق، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار التوقع بهطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران تشمل ( الخرخير ,شروره) والاجزاء الجنوبية من الربع الخالى، غدًا الخميس.