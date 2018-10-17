” التجارة ” تشهّر بشركة ضللت المستهلكين بعرض قديم وغير مرخص

علي القحطاني(صدى):

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء بشركة متخصصة في تقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية بمدينة الرياض، والمدير الشريك بالشركة.

وجاء ذلك بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري؛ لعدم التزامها بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية.

وتضمن حكم المحكمة فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المحكوم عليهما.

وقالت الوزارة إنها تلقت بلاغاً عن مخالفة مطعم وجبات سريعة تابع للشركة، وبعد مباشرة مأموري الضبط القضائي للبلاغ لوحظ وجود إعلان ترويجي على مقر المنشأة مضمونه ” اشتر برجر واحصل على الثاني مجاناً ” ، وبذلك تبيّن مخالفة المنشأة لضوابط وشروط تراخيص التخفيضات، كما اتضح أن العرض قديم وغير مرخص، هو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري.