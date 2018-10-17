بالصور.. مشجع نصراوي يشكر ناديه بطريقة جديدة

نواف السالم(صدى):

أثار طريقة مشجع نصراوي في التعبير عن الشكر لناديه، اليوم الأربعاء، إعجاب عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والذين تداولوا الصور الخاصة بالمشجع وطريقته الجديدة.

وتوجه ” المشجع النصراوي ” ، إلى مقر النادي بعد أن قام بتغطية سيارته بلافتات شكر لإدارة نادي النصر، كتب فيها ” شكرًا الشامج الغالي سعود آل سويلم، نقلت النصر من الضياع إلى القمة، وأحضرت أفضل مدرب المحبوب ” كارينيو ” ، وأحضرت أفضل نجوم الدوري السعودي ” مشيرًا إلى محترفي الفريق.

ومن جانبهم تفاعل مغردي ومشجعو فريق النصر، مع طريقة المشجع للتعبير عن رضائه لقرارات الإدارة ولافتاته، مؤكدين أن فريقهم يسير في الطريق الصحيح بعد تصدره جدول ترتيب فرق الدوري بعد انتهاء خمس جولات.