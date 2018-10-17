‏تعليم الأفلاج يطمئن على معلم أصيب في حادث مروري

نايف السالم(صدى):

اطمأنَّ تعليم الأفلاج على معلم أصيب اليوم في حادث مروري غرب محافظة الأفلاج؛ وذلك من خلال زيارة منسوبي التعليم لمستشفى الأفلاج العام له بعد أن أُصيب نتيجة تعرضه لحادث مروري نُقل متأثراً نتيحة له بإصابات خفيفة، لمستشفى الأفلاج العام.

وباشر مدير شؤون المعلمين بتعليم الأفلاج الأستاذ ظافر بن إدريس آل دحيم حالة المعلم المصاب واستقباله بقسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج والمتابعة مع الفريق الطبي حالته حتى تم تنويمه بالمستشفى.

وكان أحد المعلمين بمحافظة الأفلاج قد تعرض لحادث مروري، اليوم الأربعاء، ٨٠ كم غرب الأفلاج أثناء ذهابه لمقر عمله بالهمجة غربي المحافظة نقل بعده لمستشفى الأفلاج وأُدخل غرف التنويم وحالته الصحية جيدة ولله الحمد.