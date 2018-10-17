النيابة العامة: إتلاف النباتات أو حصدها أو قطعها ” مخالفة ” توجب المساءلة

علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، على أن إتلاف النباتات، أو حصدها، أو قطعها، أو تشويهها، أو استئصالها، أو الاحتطاب، تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.

وقالت النيابة عبر حسابها على ” تويتر ” :إتلاف النباتات، أو حصدها، أو قطعها، أو تشويهها، أو استئصالها، أو الاحتطاب، أو الرعي بخلاف القواعد التي يصدرها مجلس الإدارة نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، مخالفة توجب المساءلة في ضوء نظام المناطق المحمیة للحياة الفطرية.