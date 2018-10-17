مدني المدينة المنورة يحذر المواطنين من التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة

نايف السالم(صدى):

أكد الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة.

وقال مدني المدينة في بيان له : وردتنا توقعات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس ٨- ١٤٤٠/٢/٩ .

وأضاف الدفاع المدني : يجب على الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة ومنها :عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الغزيرة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق وخاصة في الطرق الزراعية الخارجية وقت هطول الأمطار خشية الانزلاقات .

كما يجب البعد عن المجسمات الجمالية في الطرق والميادين واللوحات الدعائية المعرضة للسقوط وخزانات المياه العلوية، والابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، عدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية .