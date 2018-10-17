” فيفا ” يعلن عن قائمة حكام كأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “، عن قائمة حكام الساحة والمساعدين الذين سيديرون مواجهات كأس العالم للأندية بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

وأكدت اللجنة أنه تم اختيار 6 أطقم تحكيمية يمثل كل منها واحداً من الاتحادات القارية المختلفة، حيث قام فيفا باختيار 6 حكام إضافيين للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد خلال البطولة.

وقالت اللجنة : يصل جميع أفراد الطواقم التحكيمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في السادس من ديسمبر القادم وذلك لاستكمال الاستعدادات النهائية قبل صافرة انطلاق المباراة الإفتتاحية.

والحكام هم: الياباني ساتو رايوجي والجزائري عبدالشريف مهدي والأمريكي ماروفو جاير، والبرازيلي ويلتون سامبيو، والنيوزيلاندي مات كونجر، والايطالي جيانالوكا روسي للساحة، ومعهم 12 مساعدا لحاملي الراية.

ويذكر أن كأس العالم للأندية في مدينتي أبوظبي والعين يقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبرالقادم، حيث ستقام المباراة النهائية على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.