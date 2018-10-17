فورد فييستا Red And Black Editions تنطلق بمحرك 1 لتر ايكوبوست

أميرة خالد(صدى):

وسعت فورد من قائمة الاصدارات الخاصة بموديلات فييستا الهاتشباك مع توفير خيارات أكثر رياضية من السيارة ، حيث قدمت الشركة اصداري ST-Line Red Edition وBlack Edition وكلاهما يأتي بعدد من التحديثات الخارجية في الشكل ولكن للأسف التحديثات الأكثر شراسة في التصميم لم يقابلها تطوير شرس كذلك في الأداء في السيارتين.

وتعتمد الاصدارات الخاصة الجديدة على نسخة ST-Line من فييستا التي تمثل 20% من مبيعات فييستا ، وبالنسبة لنسخة Red Edition فتأتي بلون أحمر سباقي مع خطوط سوداء مطفية تمتد من السقف الي غطاء المحرك للجزء السفلي من شفة الاسبويلر الأمامي . وبالتأكيد نسخة Black Edition تأتي مطلية بلون أسود بانثر مع خطوط سوداء لامعة وشعارات حمراء.

وتستمر نفس اللمسات في كلتا السيارتين في المقصورة الداخلية مع تطريز أحمر متنافض يظهر في المقاعد الرياضية بفرش جلدي وفي الأبواب وحول فتحات التهوية المركزية مع عجلة قيادة من الجلد مسطحة في جزئها السفلي مع نفس التطريز الأحمر. وتستمر السيارة في التنقل بالمحرك 1 لتر ايكوبوست ثلاثي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 140 حصان وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات. ولن تعرض هذه النسخ الخاصة في الولايات المتحدة فيما توفر السيارتين مزيد من الشخصية الديناميكية وتوفر مزيد من التميز للسائقين الباحثين عن نسخة منفردة من فييستا.