” فابريغاس ” يدخل موسوعة غينيس

ماجد محمد(صدى):

تمكن لاعب كرة القدم الإسباني، سيسك فابريغاس، المحترف في صفوف تشيلسي الإنجليزي، من الدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكونه أسرع لاعب يصنع 100 تمريرة هدف حاسمة في البريميير ليغ.

واحتاج فابريغاس لـ293 مباراة فقط لصناعة 100 هدف، ليعد الأفضل، متفوقاً على اللاعب الويلزي السابق ريان غيغز، الذي احتاج لـ74 مباراة أخرى من أجل صناعة هذا العدد.

ويذكر أن سيسك حقق الرقم القياسي الذي سيستطيع من خلاله تدوين اسمه في كتاب غينيس لنسخة العام القادم، خلال مباراة تشيلسي أمام ستوك سيتي يوم 31 ديسمبر 2016، والتي فاز فيها “البلوز” 4-2 وخلالها صنع اللاعب الإسباني هدفه رقم 100.