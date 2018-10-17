شاهد.. إنقاذ 4 أشخاص احتجزتهم سيول أودية مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تمكن الأهالي من إنقاذ 4 أشخاص احتجزتهم سيول أودية مكة المكرمة بعد سقوط أمطار غزيرة على المنطقة.

ووثق مقطع فيديو أظهر السيول التي اجتاحت أودية مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، وكادت إحدى المركبات التي بداخلها ركاب أن تختفي بفعل تكدس المياه.

وأظهر الفيديو لحظة إنقاذ الأهالي لركوب المركبة التي جرفتها السيول، حتى تمكنوا من إنقاذ 4 أشخاص من الغرق.

يذكر أن الدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية والأمطار المصحوبة بالرياح.