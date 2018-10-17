ترامب: الولايات المتحدة تحتاج للمملكة في الحرب على الإرهاب

واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، اليوم الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية له مع قناة ” فوكس نيوز بزنس ” ، أنه لا يريد التخلي عن المملكة العربية السعودية رغم المخاوف المستمرة بشأن اختفاء الصحفي السعودي ” جمال خاشقجي ” .

وأجاب ” الرئيس الأمريكي ” ، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخلى عن حليفتها في الخليج العربي قائلًا: ” لا أريد أن أفعل ذلك، وإن الولايات المتحدة تحتاج للسعودية في الحرب على الإرهاب ” .

وأضاف ” ترامب ” ، بأنهم طلبوا من تركيا أي تسجيلات مرئية أو مسموعة تخص اختفاء خاشقجي إن وجدت، لافتًا بأنه يتوقع التوصل لحقيقة ما جرى للصحفي المفقود خاشقجي بنهاية الأسبوع.

وانتقد ” الرئيس الأمريكي ” ، الاتهامات والاستنتاجات التي تطلق بشأن قضية الصحفي السعودي المفقود ” جمال خاشقجي ” ، محذرًا من التسرع في الحكم حول هذه القضية.

وفي هذا السياق دافع ترمب عن المملكة العربية السعودية، في وجه ما وصفه بالقفز إلى النتائج والإدانة فيما يتعلق باختفاء خاشقجي قبل معرفة كل الحقائق، وذلك خلال مقابلة مع وكالة ” أسوشيتد برس ” ، مساء الثلاثاء، قال فيها: ” إنها حالة من حالات أنت مدان حتى إثبات العكس -بدل أن تكون أن بريء حتى اثبات العكس- وهذا لا يعجبني ” .

ومن جانبه تواصل الرئيس الأمريكي ” ترامب ” في وقت سابق الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي الأمير ” محمد بن سلمان ” من خلال مكالمة هاتفية، وقال الرئيس الأميركي: إن الأمير ” محمد بن سلمان ” أبلغه أن التحقيق في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بدأ، وسيوسع على نحو سريع ” .

والجدير بالذكر أن فريق تحقيق سعودي تركي مشترك كان استهل قبل أيام في إسطنبول، إجراءات التحقيق في قضية اختفاء خاشقجي، الذي انقطعت أخباره منذ الثاني من أكتوبر الجاري.