بومبيو : أردوغان يشيد بالمملكة في تحقيق خاشقجي

علي القحطاني(صدى):

نقل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أردوغان إشادته بتعاون المملكة في التحقيق باختفاء خاشقجي، حيث أكد له أردوغان بأن تركيا ستتبادل المعلومات بشأن اختفاء خاشقجي مع المملكة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي اليوم الأربعاء : يجب مراعاة أهمية العلاقات مع السعودية قبل أي خطوة في قضية خاشقجي، بحسب ماذكرته قناة العربية.

ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، استقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مطار ” أسنبوغا ” الدولي بالعاصمة أنقرة قبيل مغادرته إلى مولدافيا.

وتأتي زيارة بومبيو إلى تركيا، بعد أن التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، في الرياض أمس الثلاثاء.