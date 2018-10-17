” الزكاة والدخل ” تؤكد على ضرورة شمول سعر السلع على الأرفف ضريبة القيمة المضافة

حمود العنزي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على ضرورة أن تتضمن بطاقة أسعار السلع الموجودة على الأرفف بجميع المحال والمنشآت التجارية، السعر الإجمالي شاملا ضريبة القيمة المضافة المحتسبة على السلعة.

وقالت الهيئة إن الفاتورة الصادرة من المحال التجارية والمنشآت يجب أن تكون باللغة العربية، وأن تشتمل على رقم الفاتورة، واسم المتجر أو المنشأة وعنوانها، وتاريخ إصدار الفاتورة، ورقم التعريف الضريبي، واسم المنتج وسعره الأساسي.

ودعت الهيئة المستهلك إلى تبليغ الوزارة في حال حصوله على فاتورة ضريبية بغير اللغة العربية، ولا تشتمل على ضريبة القيمة المضافة على السلعة التي اشتراها.