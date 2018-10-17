منافسات بطولة الرماية التكتيكة تتواصل بفرضيتي الدارجة والسيارة

محمد السعران(صدى):

تواصلت اليوم الأربعاء منافسات بطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية, التي يشرف عليها الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي بإقامة فرضيتين للرماية التكتيكية بالميدان الخارجي في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض.

وأوضح رئيس لجنة الحكام بالبطولة أحمد القيسي أن نتائج الرماة بالبطولة في يومها الأول ” الثلاثاء ” التي أقيمت بالميدان الداخلي لرماية السرعة كانت ممتازة بتنافس 67 رامياً من مختلف القطاعات العسكرية الـ14 المشاركة, مبيناً أن نفس العدد من الرماة خاض اليوم فرضتي الرماية التكتيكية ” الأولى والثانية ” , ” الدراجة والسيارة ” في الميدان الخارجي , التي يتعامل من خلالها رجل الأمن مع الأهداف في الحالتين ما بين عدو وصديق باستخدام مسدس عيار ( 9 ملم ) وصولاً إلى المروحة.

وأشار إلى أنه ستستكمل غداً “الخميس ” الفرضيات بإقامة فرضيتي ” المسار أو الحركة ” والمروحة على أن يخوض الرماة المتأهلون لدور الـ16 منافسات خروج المغلوب لفرضية المروحة يوم السبت المقبل, مبيناً أن فرضيتي الغد متصلة ببعضها , إذ ستكون هناك أهداف كرتونية في فرضية ” المسار ” تتشكل من عدو وصديق ويقوم الرامي بتجاوزها تنتهي بالفرضية الرابعة ” المروحة ” التي تكون فيها 5 أهداف حديدية.