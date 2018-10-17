موظفون يفاجئون مديرهم برسالة شكر

خاص(صدى):

قدم عدد من موظفي الإدارة المالية في الخطوط السعودية الشكر لمدير عام المكاتب المالية المهندس علي حسين العريني، على تواضعه واجتهاده الدائم في استقبال الموظفين ومساعدتهم على حل مشكلات العمل.

وقال الموظفون في رسالة وجهوها للمهندس العريني، إن ما يقوم به تضاف إلى إنجازاته التي لا تعد ولا تحصى، وتشعر الموظف أنه يعمل في بيئة عمل أسرية.

وأضافوا: أن ما يفعله يدفعنا إلى تقديم المزيد في العمل، وتجسد من جديد الفكر القيادي الذي يحفز ويشجع جميع الموظفين، على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في الوظيفة.