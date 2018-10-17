وزارة الدفاع توضح حقيقة لقاء فياض الرويلي مع رئيس الأركان الإسرائيلي

سعيد العجل(صدى):

صرح مصدر مسؤول من وزارة الدفاع عن عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع بين معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ورئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال قادي آيزنكوت، والصحيح أن معاليه شارك في اجتماع دولي لرؤساء أركان الدفاع المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية – واشنطن – قاعدة أندروز الجوية لمناقشة مواجهة جماعات التطرف العنيف بمشاركة 81 دولة خلال الفترة من 15-16 أكتوبر 2018م، وتخلل الاجتماع عشاء رسمي لجميع المشاركين على شرف معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وتبعه في اليوم التالي المؤتمر الرئيس في قاعدة أندروز الجوية، وهذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يتم خلال الاجتماع أي لقاء ثنائي بين الطرفين.