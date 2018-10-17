بالصور.. الأمين العام لموهبة يستقبل وزير التعليم بدولة الإمارات

حامد العمري(صدى):

استقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة ” معالي الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، في مقر المؤسسة بالرياض، معالي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، بحضور معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج.

في بداية اللقاء، رحب الأمين العام لـ”موهبة” بمعالي وزير التربية والتعليم الإماراتي، مؤكداً أن التجربة الإماراتية في رعاية الموهوبين والمتفوقين، انطلقت بقوة وخطى ثابتة، من خلال الرعاية التي تقدمها الوزارة، والمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها.

وبحث الجانبان عددًا من المحاور حول دعم الموهبة والإبداع، في إطار التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وسبل تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية، وتبادل الزيارات وعمل لقاءات للموهوبين، والعمل والتنسيق لنشر ثقافة الموهبة وتوعية المجتمع السعودي والمجتمع الإماراتي بأهمية اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين كونهم الرافد الأهم لرقي الأوطان وإزدهارها.

واطلع وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على رؤية ورسالة ” موهبة ” كمؤسسة وطنية رائدة ذات بُعد إقليمي ودولي في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين، في إطار مساعي المملكة لإعداد جيل واعد قادر على مواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين.

كما استعرض معالي الدكتور المتحمي مع الضيف الإماراتي أبرز إنجازات ” موهبة ” في المحافل الإقليمية والدولية ومنتجاتها الفكرية، وما تقدمه للنابغين من أبناء وبنات الوطن من خدمات وبرامج وأنشطة، بجانب خططها المستقبلية لتطوير الأداء والخدمات، وخطة “موهبة” الخمسية الثالثة MAWHIBA3 ، والتي تركز على التميز والتمكين.

وأشاد وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة بجهود ” موهبة ” في الارتقاء بموهوبي وموهوبات المملكة، وبناء كوادر سعودية قادرة على قيادة دفة التطوير مستقبلاً.

وأضاف ان التعاون بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات ونسعى الى التعاون مع ” موهبة ” في الإستفادة من خبرتها وتجربتها في رعاية الموهوبين وتحقيق الريادة وصناعة المعرفة.