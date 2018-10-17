أمير القصيم يصدر قراراً بتكليف السيدتين الفريحي والخميري مستشارتين بالإمارة

بريدة(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, قراراً يقضي بتكليف الدكتورة فاطمة بنت صالح الفريحي، ولولوه بنت حمد الخميري، مستشارتين في ديوان إمارة المنطقة لشؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية.

يأتي ذلك القرار تحقيقاً لتطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ بتمكين المرأة وتعزيز دورها الريادي في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠، عبر العديد من الخطوات التي تهتم بمشاركتها في ما تقتضيه مصلحة الوطن, وإنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم المستمرة، التي تسعى إلى تعزيز دور المرأة في منطقة القصيم، وتمكينها من المناصب القيادية والاستشارية، وإشراكها بالأعمال والقرارات الاجتماعية والأسرية، لإحداث نقلة نوعية في خدمة المواطنين والمواطنات.