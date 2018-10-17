تغريدة ” الجزيرة ” لمصير ” خاشقجي ” تثير سخرية نشطاء التواصل

نايف السالم(صدى):

حالة سخرية عارمة سادت وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تداول عدد من المغردين وشخصيات بارزة تغريدة لقناة الجزيرة القطرية، اليوم الأربعاء، تشير إلى أن ” موظفي القنصلية السعودية في تركيا قاموا بأكل جثة جمال خاشقجي ” .

وكان من أبرز المعلقين على هذه التغريدة الفنان ” فايز المالكي ” والذي علق ساخرًا ساخرًا من التغريدة : ” هذا كثير جدًا، مرفقها برموز تعبيرية ضاحكة ” .

وأضاف ” المالكي ” ، أن قناة ” الجزيرة ” القطرية زعمت، أن طبيبًا سعوديًا طلب من موظفي السفارة الاستماع إلى الموسيقى وهم يأكلون جثة ” خاشقجي ” ، وأرفق المالكي فيديو ساخر لجزار مصري وهو يرقص على الموسيقى قائلاً : ” انتبه إذا قلبك ضعيف لا تشوف الفيديو تصوير خاص وحصري لقناة الخنزيرة لمصداقية الخبر حقهم ” .

ونشر الفريق ” ضاحى خلفان ” نائب رئيس شرطة دبى السابق، تغريدة مستهزأ بالبوق القطري : ” الجزيرة تنصحكم، السعوديون صاروا يخوفون، يقتلون الواحد وياكلونه ويشغلون موسيقى على أكله ” .