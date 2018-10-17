بالفيديو.. سيول جارفة تداهم منازل الجعرانة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

داهمت الأمطار الغزيرة، اليوم الأربعاء، بعض منازل الجعرانة في منطقة مكة المكرمة .

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام السيول بعض الشوارع وخلت من المركبات والمارة ،فيما تتوالى التحذيرات من خطورة قطع الأودية ومجاري السيول.

وكان الدفاع المدني في مكة حذر من تقلبات جوية اعتبارا من اليوم حتي غد الخميس.