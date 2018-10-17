بالفيديو.. سيول جارفة تداهم منازل الجعرانة بمكة المكرمة
داهمت الأمطار الغزيرة، اليوم الأربعاء، بعض منازل الجعرانة في منطقة مكة المكرمة .
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام السيول بعض الشوارع وخلت من المركبات والمارة ،فيما تتوالى التحذيرات من خطورة قطع الأودية ومجاري السيول.
وكان الدفاع المدني في مكة حذر من تقلبات جوية اعتبارا من اليوم حتي غد الخميس.
#مكه_الان | 🔴⛈️
عاجل | سيول جارفة تداهم بعض المنازل في الجعرانة
المصدر: @Alom_14
تابعونا بكل جديد في عالم الطقس👌 @ArabiaWeatherSA#وش_افضل_يوم_بحياتك #تعليق_الدراسه pic.twitter.com/zZxJfANGof
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 17, 2018
اترك تعليقاً