بالفيديو.. فتاة تعثر على مئات الدولارات داخل قالب حلوى
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، فتاة تجد مئات الدولارات في قالب حلوى أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع أصدقائها وأقاربها.
وظهرت الفتاة في الفيديو، وهي تبكي من المفاجأة حيث قاموا اصدقائها بوضع الدولارات في قالب الحلوى من أجل سعادتها وفي عيد ميلادها كهدية.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 1 ساعة
للآسف الشديد من ينظر لحال الغرب الأن يعتقد في صميم عقله أنهم أغنياء من بيوتهم وسيارات وحياة الرفاهية ألتي يستمتعون فيها لكن هذه الحياة ليست حياة حقيقة ومنبعها الرزق الحلال والمصدر الآمن ، في الحقيقة هم لدراسة أجريت في فرنسا أن الأمريكان يقضون حياتهم على الديون القرضية والربا في البنوك ! وهذه الحياة تجعلهم أثرياء جداً لكن هي في المعنى الحقيقي ليست حياة لأن الله عزوجل جعل حياتهم عذاب وجحيمية لأنهم يعتاشوون على الحرام وأكل الحرام من ربا وديون ومخدرات وعمل ذنوب محرمة هذه من شأنها تجعلهم يتذقون بمرارة بالغة في أرواحهم وحياتهم ونفس الدراسة تقول ألتي أجريت في فرنسا أن عدد حالات الانتحار عندهم في السنة مايقارب المئة الف .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56244 ] نشر منذ 1 ساعة
رزق وجاكي باالكيكه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35983 ] نشر منذ 32 دقيقة
الكيكة مبسووووووطه😉
😘😘😘😘😘😘😘😘