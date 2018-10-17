بالفيديو.. فتاة تعثر على مئات الدولارات داخل قالب حلوى

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، فتاة تجد مئات الدولارات في قالب حلوى أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع أصدقائها وأقاربها.

وظهرت الفتاة في الفيديو، وهي تبكي من المفاجأة حيث قاموا اصدقائها بوضع الدولارات في قالب الحلوى من أجل سعادتها وفي عيد ميلادها كهدية.