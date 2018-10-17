بالصور.. محافظ الدرعية يكرم الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة الراشد للتفوق والإبداع

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

رعى صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، محافظ الدرعية، وسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، عند العاشرة والنصف من صباح اليوم (الأربعاء 8/ 2/ 1440 هـ الموافق 17 أكتوبر 2018) حفل استقبال وتكريم الطلاب والطالبات والمدارس المشاركة في جائزة راشد الراشد وأولاده للتفوق والإبداع، وذلك في مقر المحافظة، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض (بنات) ريم بنت محمد الراشد، ومدير مكتب التعليم بالدرعية فواز بن محمد آل داوود، وأعضاء المجلس الإشرافي للجائزة رئيس الغرفة التجارية بالأحساء المهندس عبداللطيف العرفج، و أمين الغرفة التجارية بالأحساء الأستاذ عبدالله النشوان، ومدير عام شركة الراشد الأستاذ محمد بازياد، والأستاذة نورة بنت عبدالمنعم الراشد، وعدد من مديري ومديرات الإدارات بمكاتب التعليم وقادة المدارس.

وأثنى محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، على اللجان الإشرافية والقائمين على الجائزة، وما بذله المشرفون ومدارسهم من جهود في ترسيخ الاعتماد على النفس بين الطلاب والطالبات وتعلم اللغة والاستفادة من برامج مثل هذه الجوائز، متمنيا استمرار مثل هذه المبادرات.

من جانبه، ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي رعاية محافظ الدرعية للعلم والمتعلمين ومساندته لهم، مؤكدًا أن لتوجيهات سموه أثرا كبيرا في تحفيز أبناء المحافظة من مشرفين ومعلمين وطلاب، مشيدًا بما حققه مكتب التعليم بالدرعية من إنجازات تدعو للفخر والاعتزاز، بإشراف ومتابعة من مدير المكتب فواز بن محمد آل داوود، وفريق عمله.

ونوّه المدير العام للتعليم بالمنطقة بأهمية جائزة راشد الراشد وأولاده للريادة والموهبة والإبداع، وغيرها من الجوائز المماثلة، في دعم وتحفيز حب العلم والتعلم لدى الطلاب والطالبات من خلال مبادرات الشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وقال “الوهيبي”: “نفخر ونعتز في تعليم الرياض بأي شراكة مجتمعية تصب في مصلحة أبنائنا وبناتنا في التعليم، وندعم تلك المبادرات كافة، التي جنينا إحدى ثمراتها اليوم من خلال جائزة راشد الراشد وأولاده للريادة والموهبة والإبداع، لنخرج لوطننا جيلًا متسلحًا بالعلم، يبني وطنه، ويسهم في مسيرة العطاء والنماء التي تشهدها بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيّده الله – وولي عهده الأمين – حفظه الله”، مقدمًا تهنئته للطلاب والطالبات الفائزين بالجائزة، وشكره لأعضاء المجلس الإشرافي للجائزة، ولجميع اللجان المنظمة.

من جهته، قدّم مدير مكتب التعليم بالدرعية الأستاذ فواز بن محمد آل داوود، شكره وتقدير لمحافظ الدرعية صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وللمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي رعايتهما وتكريمهما للطلاب والطالبات والمدارس المشاركة في جائزة راشد الراشد وأولاده للتفوق والإبداع، مشيدًا بما قدمته اللجان الإشرافية والمنظمة من وقت وجهد ومتابعة طيلة مراحل التقديم والترشح للجائزة والتأكد من تحقق المعايير على المتقدمين والمتقدمات.

وأشار مدير مكتب الدرعية إلى أن الجائزة اشتملت على معايير التطوير والمهارات الذاتية، ومعايير التطوير والمهارات العلمية ومعايير التطوير والمهارات الاجتماعية، إضافة إلى معايير تحكيم الرؤية المستقبلية، تخللتها مقابلات شخصية للمرشحين، من خلال لجان تحكيم متخصصة، مقدمًا شكره لكل من حضر ونظم أسهم في خروج الجائزة بهذه الحلّة البهية كان نتاجها تنمية عقول أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات بمهارات عالية وجعل منهم شخصيات قيادية.