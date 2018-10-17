نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد مجلي

واس(صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , وجموع المصلين , بعد صلاة عصر اليوم بجامع التقوى بمحافظة أبو عريش صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي اول أحمد مجلي , أحد منسوبي الحرس الوطني والذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة جازان لذوي الشهيد ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم, عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه , مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع سمو نائب أمير منطقة جازان , نائب المساعد للقطاع الغربي للجهاز العسكري بالحرس الوطني اللواء خالد الحربي ، ومحافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني ,وعدد من المسئولين ومشائخ وأهالي أبو عريش.