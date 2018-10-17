بالصور.. مدير تعليم الطائف يتفقد 26 مدرسة من مختلف المراحل الدراسية بقطاع ميسان التعليمي

بدرية المالكي(صدى):

تفقد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف أمس الثلاثاء العديد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بميسان وذلك في إطار جولاته التفقدية للمدارس بالمكاتب الخارجية بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا.

وزار اللهيبي ما يقارب ١٥ مبنى مدرسي يضم نحو ٢٦ مدرسة من مختلف المراحل للبنين والبنات شملت ابتدائية ومتوسطة وثانوية المناضح للبنين وابتدائية ومتوسطة المناضح للبنات وابتدائية ومتوسطة العطا للبنين وابتدائية عبد الله بن عمر للبنين والشعاعيب الابتدائية والشعايب المتوسطة والثانوية للبنين ومجمع الدار الحمراء التعليمي للبنات ومتوسطة التحفيظ للبنات وثانوية السحن وابتدائية وروضة السحن ومجمع الصور للبنات ومتوسطة وثانوية بوا الليلية للبنين ومجمع أبو راكه التعليمي للبنات .

حيث التقى مدير التعليم بالطلاب في حجرات الدراسة، ووقف على مستوياتهم الدراسية، كما التقى بالمعلمين واطلع على مرافق وتجهيزات المدارس، ووقف على احتياجاتها من تجهيزات وصيانة وغيرها ، كما تفقد اللهيبي مكتب التعليم بميسان وافتتح المعرض الفني وترأس اجتماعًا بالمشرفين التربويين بالمكتب وقادة المدارس، ناقش خلاله العديد من الموضوعات التربوية والتعليمية، مؤكدًا خلال الاجتماع على ضرورة تمكين المعلمين ودعمهم والعناية بحجرة الدراسة أولا لتحقيق النجاح، إضافة إلى مراعاة جوانب الأمن والسلامة في المدارس حفاظا على سلامة الطلبة .

وأشاد اللهيبي بمستويات الطلاب التحصيلية والأداء التعليمي المقدم والذي يعكس جهود القائمين على المدارس ، مثمنًا لمكتب التعليم بميسان ممثلاً في مدير المكتب فرج الثقفي ومنسوبي ومنسوبات المكتب من المشرفين التربويين والمشرفات جهودهم في المتابعة والدعم المستمر للمدارس للقيام بدورها التربوي والتعليمي على الوجه الأكمل، ومقدمًا شكره لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات على ما بذلوه من جهود تجاه الطلاب والطالبات متمنيًا للجميع مزيدًا من الإبداع والتميز.