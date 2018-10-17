اصطدام مركبة معلمات بجمل سائب شمال الطائف

بدرية المالكي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي إصابة معلمات في حادث اصطدام مركبة كانت تقلهن وهن في طريق عملهن شمال الطائف.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها ” صدى ” فقد كانت إصاباتهن طفيفة ولله الحمد .

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي تابع في حينه حالة المعلمات فور ورود البلاغ واطمأن على صحتهن، حيث تم نقلهن إلى مستشفى الأمير سلطان، وخضعن للعناية الطبية، وحالتهن الصحية مستقرة.

فيما وجه اللهيبي مساعدته للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي لزيارة المعلمات في المستشفى والاطمئنان على سلامتهن، وقد رافق المساعدة في زيارة المعلمات مديرة الإشراف التربوي هند الزرقي ورئيسة الشؤون التعليمية بمكتب الشمال خيرية الثبيتي.