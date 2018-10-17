بالصور.. وكيل وزارة التعليم يزور ثانوية عمرو بن العاص بالشرافاء

محمد الشرافاء(صدى):

ضمن الجولات التفقدية للاطلاع على سير العمل بالمدارس ، قام صباح اليوم الأربعاء وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور نامي بن مفرج الجهني، وبرفقته مدير عام شؤون المعلمين بالوزارة الأستاذ خالد بن علي القحطاني ومستشار وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالله الكريدا ، بحضور مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العمري ومساعده للشؤون المدرسية الأستاذ ناصر العشوان بزيارة ثانوية عمرو بن العاص في الشرافاء..

و استهلت الزيارة بحضور الاصطفاف الصباحي كما تلا ذلك عرض مسرحي جسدوا من خلاله الطلاب حب الوطن و الاعتزاز به و المحافظة على ممتلكاته وتأكيد الوقوف بجانب القيادة الرشيدة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ، كما التقى وكيل الوزارة للشؤون المدرسية قائد المدرسة و معلميها وبحث معهم واقع العمل و استطلع كل ما يحتاجه الميدان من خدمات وتجول ومرافقيه في جميع مرافق المدرسة من قاعات دراسية و معامل .

و أكد الدكتور نامي الجهني، سروره بالانضباط الذي تشهده المدرسة مما يدل على الجدية في العمل و الحرص و التفاعل وحث الطلاب على مواصلة سير الدراسة مؤكداً انهم عماد المستقبل والوطن ينتظرهم للانخراط في مجالاته المختلفة التي لاتحصى لخدمة الدين والمليك و الوطن في ظل قيادتنا الرشيدة كما قدم شكرة لجميع منسوبي المدرسة لما شاهده من جهود و إنجازات متميزة .

وفي ختام الزيارة قدم قائد المدرسة شكره للدكتور نامي الجهني و الوفد المرافق له مثمناً لهم هذه الزيارة التي تعد من الزيارات الهامة في تلمس احتياجات المدرسة لتذليل كافة المعوقات التي تواجهها .