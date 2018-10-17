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مفاهيم ومعايير الاعتماد التربوي بجودة تعليم تبوك

مفاهيم ومعايير الاعتماد التربوي بجودة تعليم تبوك
محمود البلوي(صدى):

ضمن خطة البرامج التدريبية لإدارة الجودة الشاملة بادارة التعليم بمنطقة تبوك ، تم تنفيذ البرنامج التدريبي ( مفاهيم ومعايير الاعتماد التربوي ) ولمدة يومين ٧-٨ / ٢
قامت بتنفيذه مشرفة الجودة الشاملة الأستاذة المتألقة / هدى عزام والذي استهدف وكيلات المدارس ، بمقر الابتدائية الحادية والسبعون ، وقد تناول البرنامج العديد من المحاور منها :
مفهوم الاعتماد التربوي .
مستوى الاعتماد .
معايير الاعتماد التربوي .
أهم الأسس الفكرية لوضع المعايير .
معاييرالجودة التي تتطلبها منظمة آدفانسد .
خطوات الحصول على شهادة الاعتماد المدرسي .


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