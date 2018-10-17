مفاهيم ومعايير الاعتماد التربوي بجودة تعليم تبوك

محمود البلوي(صدى):

ضمن خطة البرامج التدريبية لإدارة الجودة الشاملة بادارة التعليم بمنطقة تبوك ، تم تنفيذ البرنامج التدريبي ( مفاهيم ومعايير الاعتماد التربوي ) ولمدة يومين ٧-٨ / ٢

قامت بتنفيذه مشرفة الجودة الشاملة الأستاذة المتألقة / هدى عزام والذي استهدف وكيلات المدارس ، بمقر الابتدائية الحادية والسبعون ، وقد تناول البرنامج العديد من المحاور منها :

مفهوم الاعتماد التربوي .

مستوى الاعتماد .

معايير الاعتماد التربوي .

أهم الأسس الفكرية لوضع المعايير .

معاييرالجودة التي تتطلبها منظمة آدفانسد .

خطوات الحصول على شهادة الاعتماد المدرسي .