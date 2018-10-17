90 طالباً يعلنون إقلاعهم عن التدخين في الليث

نايف السالم(صدى):

أعلن 90 طالباً إقلاعهم عن التدخين والتحاقهم بعيادات جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث وذلك خلال الملتقى التثقيفي الذي نفذته الجمعية بعدد من مدارس المحافظة والذي امتد لثلاثة أيام.

وأفاد مدير جمعية كفى بالليث الأستاذ وسام المهداوي أن هذا الملتقى والذي انطلق في إطار الشراكة المجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية بسوق العين جرى خلاله إقامة معارض تثقيفية وتوعوية بأخطار الآفات في نادي الحي بسوق العين و مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية ومدرسة الفهد المتوسطة وقد استفاد منه أكثر من 800 طالب ومعلم ، مشيراً أن 90 منهم التحقوا بعيادات الجمعية الثابتة لأجل تلقي العلاج اللازم.

وبيّن المهداوي أن الملتقى التثقيفي حضرت فيه العيادات المتنقلة والمجهزة بأحدث الأجهزة في مجال الكشف وعلاج الإدمان ، ويقوم عليها فريق طبي متكامل ، فيما شكر كل من يتعاون مع الجمعية لأجل بث رسالتها السامية في المدارس لتحصين وتوعية الطلاب ومعلميهم بأخطار هذه السموم.

هذا وتقوم جمعية كفى على مدار العام بإقامة العديد من البرامج التوعوية في مدارس التعليم العام بمختلف مراحلها الدراسية ، كما تكون لديها حملات مكثفة في فترة الاختبارات النصفية للتحذير من مروجي الكبتاجون والذين ينشطون في هذه الفترة الحساسة.