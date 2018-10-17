  • الأربعاء 17

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس
نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار التوقع بهطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران تشمل ( الخرخير ,شروره) والاجزاء الجنوبية من الربع الخالى.

كما تشمل التوقععات بالأمطار : مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تشمل الاجزاء الساحلية منها يمتد تأثيرها الى مرتفعات المدينة المنورة.

في حين توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل ، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الاجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *