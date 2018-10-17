حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار التوقع بهطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران تشمل ( الخرخير ,شروره) والاجزاء الجنوبية من الربع الخالى.

كما تشمل التوقععات بالأمطار : مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تشمل الاجزاء الساحلية منها يمتد تأثيرها الى مرتفعات المدينة المنورة.

في حين توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل ، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الاجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.