” الدفاع التونسية ” تعلن عن فقدان الاتصال بطائرة عسكرية

تونس(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم فقدان الاتصال بطائرة اعتراض تابعة للقوات المسلحة التونسية من نوع ف 5 .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية، أن الطائرة المفقودة على متنها طيار، وقد فٌقدت أثناء القيام بتمرين اعتراض جوّي مبرمج لصباح اليوم بشمال المجال الجوّي التونسي وذلك في إطار أنشطة مخطط العمل لسنة 2018 لدول مبادرة 5 زائد 5 دفاع.

وأشار البيان إلى أنه تم توجيه مروحيات تابعة لجيش الطيران وزوارق تابعة لجيش البحر لتولي عمليات البحث والإنقاذ عرض البحر وشمال المجال الجوي التونسي .