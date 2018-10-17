” العدل ” تكشف الحالات التي تصنف جرائم معلوماتية

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العدل عن الحالات التي تصنف جرائم معلوماتية، قائلة إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن مدة عام والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كل شخص يرتكب جريمة المساس بالحياة الخاصة للآخرين عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها ” ، كل من يتنصت على ما ليس له صلاحية الوصول إليه إلكترونياً.

وبشأن التنصت على ما ليس للشخص صلاحية الوصول إليه إلكترونياً، حيث شملت العقوبات من يهدد أو يبتز أشخاصاً عبر وسائل التواصل، ومن يدخل على المواقع الإلكترونية لتدميرها، ومن يمس الحياة الخاصة للآخرين من خلال إساءة استخدام الوسائل الإلكترونية.