شركة موبايلي تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والخبر

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروعها في كل من الرياض، والخبر.

وأوضحت ” موبايلي ” أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: المدير التنفيذي لتكامل البيانات والجودة (الرياض)، وأخصائي نمذجة البيانات (الرياض)، بالإضافة إلى أخصائي إدارة الإيرادات (الرياض)، ومدير التسويق التجاري (الخبر).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 17 أكتوبر 2018م، ومستمر حتى تاريخ 6 نوفمبر 2018م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا