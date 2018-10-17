الملكة إليزابيث تمنع ” ميجان ” من تناول طعام معين أثناء حملها

لندن(صدى):

منعت الملكة إليزابيث ميجان ماركل من تناول الثوم، خاصة بعد أخبار حملها، حيث إن الملكة تكره رائحة الثوم، التي تمنعها من تناول طعامها سواء في القصر أو في الخارج، وتفترض بحظرها أن أعضاء العائلة سوف يسعدهم أن يحذون حذوها.

ومن جانبه، صرح دارين ماكجرادي، الشيف الملكي في قصر باكنغهام، بأنه لا يمكننا أبدًا تقديم أي شيء بالثوم أو الكثير من البصل”.

وأكد ماكجرادي أنه لم يكن لدى الملكة أي ثوم في القائمة،

ويعتقد أن ميجان من محبي الثوم، وكشفت سابقاً واحدة من وصفاتها المفضلة وهي الدجاج على الطريقة الفلبينية وهي وصفة أساسية تعتمد على الثوم من أجل طبخها.

كما منعت من مرافقة زوجها لأنها بانتظار طفل رضيع، وتركها لوظيفتها السابقة كممثلة، ومغادرتها بلدها الأصلي وإغلاق حسابها على وسائل التواصل الإجتماعي