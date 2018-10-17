حساب المواطن يتفاعل مع تساؤل شخص عن سبب إيداع 11 ريالا فقط بالدعم

علي القحطاني (صدى):

أكد برنامج ” حساب المواطن ” أن صرف الدعم يتم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم .

جاء ذلك عبر خدمة العملاء في ردها على مواطن ويسأل عن سبب إيداع دعم حساب المواطن بمبلغ إضافي 11 ريالًا خلال الدفعة الأخيرة فقط متسائلاً ولماذا لم يتم إيداع مبلغ أكبر؟ .

وأوضح حساب المواطن أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي :

هنا

جدير بالذكر أن حساب المواطن أعلن الاثنين الماضي، عن فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 11 لمستحقي شهر أكتوبر الجاري عبر بوابته :

هنا

وكان حساب المواطن قد أودع الأربعاء الماضي، مبلغ 2.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 11 لمستحقي دعم شهر أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى 18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين .