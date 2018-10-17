مستغلا سكنه الخاص.. ضبط وافد يمتهن صيانة الجوالات في وادي الدواسر

عادل الحربي (صدى):

نجح فريق مكون من مكتب العمل والجهات الأمنية والبلدية بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، في إلقاء القبض على يمتهن صيانة الجوالات في سكنه الخاص، مخالفًا لقرار توطين قطاع الاتصالات.

ومن جانبه، قال مدير مكتب العمل بمحافظة وادي الدواسر، مناحي محمد القحطاني، أنه تم تشكيل لجنة من مكتب العمل والبلدية والجهات الأمنية؛ حيث تم ضبط الوافد أثناء عمله في ورشة داخلية يستقبل بها زبائنه.

وأشار ” القحطاني ” إلى أنه تم إحالة العامل للجهات ذات العلاقة؛ لتطبيق الإجراءات النظاميه المتبعة في مثل هذه الحالات.