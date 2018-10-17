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دنيا بطمة تكشف طبيعة علاقتها بسميرة سعيدة

دنيا بطمة تكشف طبيعة علاقتها بسميرة سعيدة
مليكة فؤاد(صدى):

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن طبيعة علاقتها بالفنانة سميرة سعيد، وذلك خلال لقائها ببرنامج ” عندي ما يفيد ” المذاع على قناة ” تيلي ماروك ” .

وقالت ” بطمة ” إنها تحترم سميرة سعيد وتقدرها، مبينة أن بعض الأشخاص أخبروها أنها دعمت المشتركة المصرية كارمن سليمان في منافسات برنامج المواهب ” أراب أيدول ” عبر ” تويتر ” .

حيث أرجعت ” بطمة ” سبب ذلك إلى أن الفنانة سميرة سعيدة عاشت في مصر لفترة طويلة، كما تطرقت للحديث عن رفض ” سعيد ” مشاركتها معها في إحدى الحفلات، ملفتة الانتباه إلى أن من يتحمل المسؤولية هم منظمو الحفل وليس هي.

وعلى صعيد آخر، أشعلت ” بطمة ” مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها النارية عن أن معظم الفنانات أدخلن تعديلات تجميلية على وجوههن منهم ” سميرة سعيد وابتسام تسكت وسلمى رشيد ” .


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