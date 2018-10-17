بالصور.. رفضت الزواج به فذبحها وطلب أن يدفن معها
في جريمة مروعة، أقدم شاينجي بيكنوف على ذبح صديقته وقطه رأسها في قرية بـ ” كازاخستان ” ؛ بعد أن رفضت الزواج منه.
وبالتطرق للتفاصيل، قام ” بيكنوف ” باستخدام سكينًا لقطع رأس صديقته خلال جلوسها في السيارة ” دايو نكسيا ” ، ثم طعن نفسه في البطن بعد كتابة رسالة انتحار طلب فيها أن يدفنا معًا.
اٌعتقل ” بيكينوف ” ، وهو الآن في المستشفى بحالة خطيرة ولكن مستقرة، وقد أُصيب بجروح وسيتم نقله إلى الاحتجاز؛ ليواجه تهمة القتل مع عقوبة لا تقل عن 15 سنة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32956 ] نشر منذ 47 دقيقة
هاه نفسي اعرف ليش بعض الرجال لارفضته البنت أو اهلها صار عقله صفر على الشمال ويدور المصائب والفضايح
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2168 ] نشر منذ 46 دقيقة
كويس يا لثول