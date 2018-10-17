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بالصور.. رفضت الزواج به فذبحها وطلب أن يدفن معها

بالصور.. رفضت الزواج به فذبحها وطلب أن يدفن معها
أستانة(صدى):

في جريمة مروعة، أقدم شاينجي بيكنوف على ذبح صديقته وقطه رأسها في قرية بـ ” كازاخستان ” ؛ بعد أن رفضت الزواج منه.

وبالتطرق للتفاصيل، قام ” بيكنوف ” باستخدام سكينًا لقطع رأس صديقته خلال جلوسها في السيارة ” دايو نكسيا ” ، ثم طعن نفسه في البطن بعد كتابة رسالة انتحار طلب فيها أن يدفنا معًا.

اٌعتقل ” بيكينوف ” ، وهو الآن في المستشفى بحالة خطيرة ولكن مستقرة، وقد أُصيب بجروح وسيتم نقله إلى الاحتجاز؛ ليواجه تهمة القتل مع عقوبة لا تقل عن 15 سنة.

 

 

 


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