إصابة معلمات في حادث تصادم بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تعرضت معلمات لحادث اصطدام مركبة كانت تقلهن وهن في طريق عملهن ، وأكدت إدارة تعليم الطائف إستقرار الحالة الصحية للمعلمات .

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن إصاباتهن طفيفة – ولله الحمد – مشيراً إلى أن المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي تابع على الفور حالة المعلمات وإطمأن على حالتهن ،حيث تم نقلهن الى مستشفى الامير سلطان ويخضعن للعناية الطبية وحالتهن الصحية مستقرة .

في سياق متصل وجه ” اللهيبي ” مساعدته للشؤون التعليمية بنات ” مها الزايدي ” لزيارة المعلمات في مستشفى الأمير سلطان حيث يخضعن للعناية الطبية .

كما رافق المساعدة في زيارة المعلمات مديرة الاشراف التربوي هند الزرقي ورئيسة الشؤون التعليمية بمكتب الشمال خيرية الثبيتي .