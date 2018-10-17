بالفيديو.. لحظة اختطاف نجل مذيعة عربية

القاهرة(صدى):

قام برنامج ” صبايا ” الذي تقدمه الإعلامية المصرية ريهام سعيد، بعرض مقطع فيديو يرصد اختطاف نجل المذيعة المصرية نوليا مصطفى.

وعن تفاصيل الواقعة، قالت ” نوليا ” : ” كنت في طريقي إلى منزل خالتي بصحبة ابني، وشعرت أن هناك سيارة تسير خلفي، وفوجئت بطليقي بصحبة عدد من البلطجية يأتون نحوي ” .

وتابعت ما حدث: ” أغلقت السيارة على ابني وذهبت مسرعة لطلب الاستغاثة؛ لكن تم تكسير السيارة واختطاف ابني ” .

وأوضحت المذيعة ” نوليا ” أنها حصلت على حكم محكمة بالحضانة لابنها، إلا أن طليقها يصر على أخذه منها رغم أن له أبناء آخرين من زوجة سابقة له ولكنه لا يطالب بهم.

وفي ذات السياق، صرحت مصادر أمنية أن مباحث قسم شرطة زايد بمحافظة الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع الحادث وتم ضبط 5 متهمين من بينهم والد الطفل وإحضار الطفل، وتحرير المحضر اللازم.