بالصور.. محافظ تنومة يدشن فرع رابطة عسير الخضراء

محمد السعران(صدى):

دشن محافظ تنومة الاستاذ مسفر بن حامد آل محضي مبادرة رابطة عسير الخضراء التطوعية بالمحافظة بحضور مدراء ورؤوساء الدوائر الحكومية والتعليم وكلية العلوم والآداب ومشائخ القبائل والنواب وعدد من المواطنين والمهتمين ومشاركة طلاب فرع جامعة الملك خالد و المدارس بتنومة ومنسوبي قسم الحدائق والتجميل بالبلدية بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس عبدالله محمد الرياعي.

وقد استهل الحفل الخطابي الذي آقيم بهذه المناسبة في منتزه الأمير نايف بالقرآن الكريم ثم كلمة لفرع الرابطة بتنومه القاها الاستاذ سعيد فايز الاسمري ثم كلمة الداعمين القاها الأستاذ هاشم عوض الشهري المستشار الإعلامي وعضو المجلس المحلي ببارق ثم ارتجل راعي الحفل مسفر آل محضي كلمة اشاد فيها بهذه المبادرة التطوعيه واهدافها والقائمين عليها الذين يدركون أهمية العمل التطوعي في تنمية بيئة محافظة تنومة وتطويرها والمحافظة عليها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. ثم قام بتسليم الداعمين تكريم مشرف فرع الرابطة في محافظة تنومة الأستاذ يحيى بن مهدي الشهري لهم نظير جهودهم في دعم انشطة فرع الرابطة.

وفي نهاية الحفل قام محافظ تنومة بتدشين فرع الرابطة بزراعة أول شجرة ” سدر ” وقد شارك الجميع من من مسؤولين ومواطنين وطلاب في زراعة ١٥٠ شجرة وتوزيع أكثر من ٣٠٠ شجرة على الحضور.

من جانبه اعرب مشرف فرع رابطة عسير الخضراء في محافظة تنومة الاستاذ يحيى آل مهدي عن بالغ شكره وتقديره لسعادة محافظ تنومة على دعمه ورعايته لحفل التدشين ولكافة المشاركين ورئيس وأعضاء الرابطة مشيراً الى أن فرع الرابطة يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي مع التركيز على أهمية الأشجار‏ ودورها الحيوي للإنسان والبيئة ونشر وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والمحافظة عليها وتنويعها وزيادة الرقعة الخضراء والحد من الآثار السلبية التي من الممكن ان تؤثر على البيئة والغطاء النباتي وتشجيع وتنظيم المبادرات والأنشطة التطوعية والتوعوية بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في المحافظة داعياً الله ان يتمم الجهود وينفع بها ويديم على البلاد عزها ورخائها في ظل قيادتها.