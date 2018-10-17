” قياس ” : بإمكان الطلاب إجراء اختبار القدرات العامة بجميع مناطق المملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس في هيئة تقويم التعليم، ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أنه يتم إجراء اختبار القدرات العامة يوميًا طوال العام؛ لتوفير مرونة في أوقات الاختبار، والوصول بهذه الخدمة والتقنية إلى المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح ” الرشيد ” أنه بإمكان الطلاب والطالبات إجراء الاختبار عبر الحاسب الآلي من خلال مقرّات الاختبارات المحوسبة المنتشرة في مناطق المملكة، كما يعمل هذا على زيادة السرية ورفع الجودة عن طريق استخدام أنظمة إلكترونية مشفرة، والانتقال تدريجيًّا من الاختبارات الورقية لبعض الاختبارات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تسهيل التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة وخاصة الأسئلة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث، كما يتميز هذا النوع من الاختبارات بسرعة إعلان النتائج.

وأشار ” الرشيد ” إلى أنه يتم التسجيل عبر ملف الطالب الشخصي في أي مكان حسب توافر المقاعد في مقرّات الاختبارات المحوسبة، علمًا أن هناك مراعاة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ضعيفو البصر والمعاقون حركيًّا؛ حيث صُممت لهم غرف خاصة مهيأة بكافة احتياجاتهم،

وفي السياق نفسه، قال ” الرشيد ” أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، كما يستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءًا، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.