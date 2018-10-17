ميسي يتسبب في انتقادات حادة ضد مارادونا

ماجد محمد(صدى):

زادت الانتقادات ضد الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، بعدما شكك منذ عدة أيام في المهارات القيادية لزميله ليونيل ميسي؛ الأمر الذي دفع لاعب خط وسط برشلونة كارليس ألينيا إلى انتقاده بحدة قائلًا أنه لم يكن على حق.

وأوضح ” ألينيا ” قائلًا: ” يجب علينا إظهار مزيد من الاحترام لأفضل لاعب على مر العصور ” ، في إشارة إلى ميسي، مضيفًا: ” كان دييجو أيضًا واحدًا من أفضل اللاعبين، لذا يجب عليه أن يتحكم بعض الشيء في كلماته، ليس لشيء سوى أن ميسي يعد نموذجياً في كل شيء، ويجب أن يقرأ قليلاً عنه.. بالنسبة لي وبالنسبة للجميع هو الأفضل في التاريخ، وبالنسبة للفريق هو القائد. ”

ومن الجدير بالذكر، أن ” مارادونا ” شن هجومًا عنيفًا على مواطنه ليونيل ميسي، معتبرًا أنه لا يصلح لأن يكون قائدًا، ودعا إلى عدم تعظيمه أكثر من ذلك، مضيفًا: ” يصعب علي أن أتحدث، لكن لا يوجد فائدة من أن تجعل قائداً من شخص يذهب للحمام 20 مرة قبل المباراة. “