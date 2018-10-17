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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مصرع وإصابة 8 أطفال إثر حادث تصادم حافلة مدرسية في جدة

مصرع وإصابة 8 أطفال إثر حادث تصادم حافلة مدرسية في جدة
جدة(صدى):

وقع حادث تصادم مركبة في جدة مما أسفر عن وفاة ومصرع 8 أطفال، حيث تفاجأ قائد الحافلة بخروج مركبة مسرعة قطعت الطريق وارتطمت بالحافلة من الخلف.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الحافلة انقلبت على الرصيف وبها 7 طلاب إضافة إلى السائق وعاملث.

وأوضحت المدرسة أن طالب واحد تم تسلمه من موقع الحادث عن طريق والده، كما نقل الخمسة الباقون والسائق والعاملة إلى المستشفى وباشرت الجهات المسؤولة الحادث.


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