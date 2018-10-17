مصرع وإصابة 8 أطفال إثر حادث تصادم حافلة مدرسية في جدة

جدة(صدى):

وقع حادث تصادم مركبة في جدة مما أسفر عن وفاة ومصرع 8 أطفال، حيث تفاجأ قائد الحافلة بخروج مركبة مسرعة قطعت الطريق وارتطمت بالحافلة من الخلف.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الحافلة انقلبت على الرصيف وبها 7 طلاب إضافة إلى السائق وعاملث.

وأوضحت المدرسة أن طالب واحد تم تسلمه من موقع الحادث عن طريق والده، كما نقل الخمسة الباقون والسائق والعاملة إلى المستشفى وباشرت الجهات المسؤولة الحادث.