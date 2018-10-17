مصرع وإصابة 8 أطفال إثر حادث تصادم حافلة مدرسية في جدة
وقع حادث تصادم مركبة في جدة مما أسفر عن وفاة ومصرع 8 أطفال، حيث تفاجأ قائد الحافلة بخروج مركبة مسرعة قطعت الطريق وارتطمت بالحافلة من الخلف.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن الحافلة انقلبت على الرصيف وبها 7 طلاب إضافة إلى السائق وعاملث.
وأوضحت المدرسة أن طالب واحد تم تسلمه من موقع الحادث عن طريق والده، كما نقل الخمسة الباقون والسائق والعاملة إلى المستشفى وباشرت الجهات المسؤولة الحادث.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35970 ] نشر منذ 2 ساعتين
طاير وصادم في الحافلة
مع أحترامي
عندنا همج غير طبيعيين😐
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2168 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله