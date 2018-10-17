” الملك سعود للعلوم الصحية ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للرجال.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف مُتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة ” الرياض ” وفروعها في محافظة جدة.

وأبانت الجامعة أن الوظائف متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– مراقب خدمات أول ” جدة ” .

– مشرف الإمدادات المعقمة بالإدارة المركزية ” الرياض ” .

– منسق الأقسام الإكلينيكية ” الرياض ” .

– مشرف التصوير الطبي ” الرياض ” .

– مساعد أسنان ثان ” الرياض ” .

– فني ثان في مختبر الأسنان ” الرياض ” .

– فني إذاعة ” الرياض ” .

– فني سمعيات ومرئيات أول ” الرياض ” .

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 8 صفر1440هـ، والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 9 ربيع الأول 1440هـ.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، إلى التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي:هنا