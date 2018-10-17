هل تشير هذه الحقائق إلى ضرورة التحقيق مع ” خطيبة خاشقجي “

عادل الحربي(صدى):

أسلوبها اسلوب سياسي خبير بنفسية الجماهير وإتجاه الرأى العام خاوي من العاطفة رغم أنها من المفترض أن تكون أول الخائفين عليه ، التائهين بدونه ، بل وتنزوي بعيداً عن الأضواء وترفض دعوة المسئولين لمناقشة القضية .. إنها تلك المرأة الغريبة ” خديجة جنكيز ” خطيبة المواطن السعودي المختفي جمال خاشقجي .

ووفقاً للكاتبة الصحفية مي خالد فقد لاحظت موقف ” جنكيز ” الغريب من خلال أربع مواقف لها إذ لم تظهر على شاشة توضح الحقيقة أو على الأقل تستدر العواطف كما فعلت كاتيرين عطية زميلته في واشنطن بوست ، فضلاً عن أنها لا تعرف تاريخ ميلاده الحقيقي وإعتمدت على معرفته من ” ويكيبيديا “.

ولفتت إلى إحتفاظها بهاتف جمال الجوال وتلاعبها بحسباته الشخصية وإثارتها للرأي العام في إتجاهات معينة فضلا عن رفضها مقابلة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” في البيت الأبيض للحديث حول الواقعة .

كل هذا وأكثر دفع مي خالد للمطالبة بالتحقيق الفوري مع خطيبة ” خاشقجي ” في محاولة للوصول إلى طرف خيط للحقيقة الضائعة .