” رهبيني ” يطالب بإلزام المقبلين على الزواج بإجراء 10 فحوصات

علي القحطاني(صدى):

طالب رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي، الدكتور زهير رهبيني، بإلزام المقبلين على الزواج بإجراء 10 فحوصات، والتي من أهمها العمى والصمم الوراثيان، بدلًا من نوعين سبق إقرارهما في 2004.

وأشار ” رهبيني ” إلى أن ذلك لتقليل التكاليف على الدولة سواء من ناحية العلاج أو توفير مراكز رعاية للمصابين بأمراض دائمة وإعاقات حركية، لافتًا إلى إن نسبة المتزوجين استناداً إلى نتائج الفحص الإيجابية تراجعت من 90% إلى 50% نتيجة الوعي.

وفي السياق نفسه، أكد ” رهبيني ” أن نتائج الفحص لا تمنع الزواج، ولكنها توضح للمتقدمين نتائج بعض الأمراض الوراثية التي قد تصيب أبناءهم مستقبلا نتيجة زواجهم، مشيرًا إلى أن نسبة زواج الأقارب في المملكة تبلغ وفق دراسات إحصائية رسمية 60 % وهو الأمر الأكثر تسببًا في الأمراض الوراثية.