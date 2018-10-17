أمير نجران يقلد مدير جوازات المنطقة رتبة لواء

نجران(صدى):

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير إدارة الجوازات بالمنطقة، اللواء سليمان بن صالح السليمان، رتبته الجديدة، بناء على الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء السليمان بالثقة الكريمة، بترقيته إلى رتبة لواء، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه أعرب مدير جوازات المنطقة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وبتشرفه بتقليد الرتبة من سمو أمير المنطقة، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.