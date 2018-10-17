أمين الرياض يستقبل عمدة العاصمة جيبوتي

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، بمكتبه في مقر الأمانة بالرياض، معالي عمدة العاصمة جيبوتي السيدة فاطمة عوالة عثمان، بحضور عميد السلك الدبلوماسي، سفير جيبوتي لدى المملكة السيد ضياء الدين سعيد بامخرمة والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، واستعرض معالي أمين منطقة الرياض وعدد من مسؤولي الأمانة المشاريع التطويرية التي يجري تنفيذها بهدف تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بمدينة الرياض.

وفي ختام الزيارة، تجوّل الوفد الجيبوتي في مركز خدمة الضيّف بمقر أمانة منطقة الرياض والذي يُعد أحد أبرز مبادرات الأمانة بهدف تيسير وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمستفيدين بما ينسجم مع برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة (2030) حيث استمعوا الى شرح من وكيل امانة منطقة الرياض للخدمات المهندس سليمان البطحي حول خدمات المركز.

من جانبها، أشادت معالي عمدة العاصمة جيبوتي بما شاهدته من تطور ملموس بمدينة الرياض، وأثنت على الخدمات التي تقدمها الأمانة لمختلف سكان العاصمة، وثمنت لمعالي أمين منطقة الرياض حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.